“بالفيديو” علماء يعلمون الفئران كيفية القيادة!

الخليج ٣٦٥ نت – قد تكون السيارات اختراعاً بشرياً، ولكن قد لا نكون الوحيدين القادرين على تشغيلها، حيث تم تعليم أحد الكلاب في نيوزيلندا كيفية قيادة السيارات قبل بضع سنوات، والآن تمكن علماء من جامعة ريتشموند من تعليم الفئران كيفية قيادة المركبات الكهربائية الصغيرة.

شملت التجارب ست فئران إناث و11 فأر ذكر، وضعوا في ما وصفها العلماء بأنها “مركبة تعمل بالفئران” أو ROV، وشجعوا الفئران على الضغط على قضبان نحاسية تدفع السيارة إلى الأمام عن طريق مكافئتها بقطع فواكه صغيرة، وتبلغ مساحة ساحة التجربة 4 متر مربع تقريباً.

Advertisements

الجدير بالذكر أنه بضغط الفئران على قطعة النحاس، فإنها بذلك تقوم بغلق دائرة كهربائية لتشغيل السيارة، وإذا قام الفأر بالضغط على القضبان على الجانب الأيسر فستسير السيارة إلى اليسار والعكس.

والأكثر إثارة للاهتمام في التجربة، أن تعليم الفئران القيادة يبدو أنه يريحهم بشكل كبير بناءً على مقاييس الكورتيكوستيرون في جسد الفئران والتي تشير إلى الإجهاد، ونحن لا نتوقع أن يتم استبدال سائق التاكسي في المستقبل بفأر، ولكن مع ذلك، فإن هذه التجربة مثيرة للاهتمام.