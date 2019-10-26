مازدا 6 2020 تحصل على مميزات جديدة

الخليج ٣٦٥ نت – سيتم طرح مازدا 6 2020 هذا الخريف بسعر يبدأ في الولايات المتحدة من 24,000 دولار (90,000 ريال)، حيث تكلف 200 دولار (750 ريال) إضافية عن الطراز السابق، وأحد الفروق الكبيرة بين الموديلين هو مفتاح فوب الجديد، وشارة جديدة على الصندوق الخلفي.

وعلى الرغم من أن التغييرات طفيفة، إلا أن مازدا 6 سبورت الأساسية تتميز بتصميم أنيق وتأتي مجهزة بمصابيح أمامية LED ومساحات باستشعار للأمطار، وجنوط ألمنيوم 17 بوصة، بالإضافة إلى كاميرا للرؤية الخلفية ومصابيح LED خلفية ونظام عادم مزدوج، ومن الداخل، تأتي السيارة مجهزة بمزايا قياسية تشتمل على عجلة قيادة مغطاة بالجلد ونظام تحكم مناخي ثنائي المنطقة، ونظام ترفيهي مازدا كونكت 8 بوصة، ونظام صوتي بست سماعات، واتصال بلوتوث، وزر تشغيل السيارة ومنفذين USB، كما حصلت على مجموعة i-Activsense لأنظمة مساعدة السائقين التي تشتمل على نظام التحكم في ثبات السيارة، ومكابح المدينة الذكية مع الكشف عن المشاة، ونظام التحذير من الاصطدام، وتحذير مغادرة المسار، ومساعد الحفاظ على المسار، ومراقب النقاط العمياء، وتنبيه حركة المرور الخلفية، أما بالنسبة للقوة، فيتم توفيرها بواسطة محرك Skyactiv-G سعة 2.5 لتر يولد قوة 187 حصان و252 نيوتن.متر من عزم الدوران، ويتصل حصرياً بناقل حركة أوتوماتيكي بست سرعات.

يبدأ سعر مازدا 6 تورينج من 26,600 دولار (99,750 ريال)، وتحصل على تحديثات مميزة بما في ذلك تنجيد من الجلود، ومقاعد أمامية مدفأة، وجنوط مقاس 19 بوصة، وتشمل التحديثات البارزة الأخرى مقعد سائق بست اتجاهات، وفتحة سقف كهربائية ومنفذين شحن USB في الخلف، ويضيف التصميم أيضاً نظام دخول بدون مفتاح متطور، بالإضافة إلى أن النظام الترفيهي يتوافق مع كل من اندرويد اوتو وابل كاربلاي.

وإذا قمت بالترقية إلى مازدا 6 جراند تورينج، فستكلفك 29,700 دولار (111,400 ريال)، لكنك ستحصل على محرك سعة 2.5 لتر تيربو يولد 250 حصان و420 نيوتن.متر من عزم الدوران، وبالحديث عن الأداء، فيكتسب الطراز مكابح أمامية أكبر أيضاً، وتشتمل المزايا الأخرى على مرايا جانبية مدفأة، ومرآة للرؤية الخلفية تعمل تلقائياً، وراديو SiriusXM مع اشتراك تجريبي لمدة 3 أشهر، ونظام صوتي بوز مكون من 11 مكبر.

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أما بالنسبة للمشترين الذين يبحثون عن المزيد من الفخامة فيمكنهم شراء مازدا 6 جراند تورينج ريسيرف بسعر يبدأ من 32,200 دولار (120,750 ريال)، والتي تتميز بمصابيح أمامية LED، ونظام إضاءة أمامي متكيف، ومشتت هواء خلفي، وممسحة زجاج أمامية ومرايا جانبية قابلة للطي، ومن الداخل، تحصل على مقاعد أمامية من الجلود مدفأة ومهواة، ومقاعد خلفية مسخنة وعجلة قيادة مدفأة، وشاشة ملونة رأسية ومقعد راكب كهربائي بست اتجاهات، ومقعد سائق كهربائي بثمانية اتجاهات مع وظيفة الذاكرة.

وإذا لو يكن ذلك فاخراً بدرجة كافية، فيمكنك شراء مازدا 6 سيجنتشر بسعر 35,300 دولار (132,400 ريال)، وتتميز بشبك أمامي مصنوع من المعدن وجلود نابا ولمسات وزخرفات خشب سين ياباني، ويحتوي الطراز أيضاً على مرآة للرؤية الخلفية وإضاءة LED، ويأتي الطراز الأعلى مع مجموعة متنوعة من المزايا التقنية بما في ذلك شاشة قياس رقمية مقاس 7 بوصة، وGPS، وشاشة عرض 360 درجة، وتشمل التحديثات الأخرى مجسات ركن السيارة الأمامية والخلفية، وتقنية التعرف على إشارات المرور، واشتراك لمدة ثلاث سنوات في SiriusXM.