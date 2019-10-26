إيقاف انفينيتي Q70 في الولايات المتحدة وكندا

الخليج ٣٦٥ نت – قررت انفينيتي إيقاف إنتاج Q70، حيث سيكون موديل 2019 هو الأخير في الولايات المتحدة وكندا، وسيقوم التجار ببيع الموديل الحالي حتى ينفذ، حيث لن يتاح موديل 2020 هناك حسب متحدث رسمي باسم الشركة.

وقد قال المتحدث الرسمي أن السبب في ذلك هو تركيز الشركة على سيارات الكروس أوفر والـ SUV، مؤكداً أنه سيتم إضافة سيارة QX55 الجديدة بالكامل إلى صالات عرض انفينيتي خلال العام الجاري، كما أوضح أن الشركة ستظل متواجدة في سوق سيارات السيدان الرياضية بسيارة Q50، والتي لا تزال واحدة من أكثر السيارات مبيعاً في السوق، بالإضافة إلى الكوبيه الرياضية Q60.

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يذكر أن مبيعات الولايات المتحدة لـ Q70 تراجعت من 10,818 سيارة في عام 2011 إلى 9,130 في عام 2012، و5,283 في 2013، و5,034 في 2014، وفي عام 2016 باعت 5,872 سيارة، و5,772 في 2017، و4,479 في العام الماضي، ووفقاً للشركة، فقد باعت 2,196 سيارة فقط منذ بداية العام الجاري وحتى سبتمبر من طراز Q70، مما أدى إلى قرار الشركة بوقف بيعها.

والجدير بالذكر أن طراز Q70 2019 لا يزال موجوداً في موقع الويب الرسمي للشركة في الولايات المتحدة بسعر 50,400 دولار (189,000 ريال) للإصدار القياسي و51,900 دولار (194,600 ريال) لإصدار L، وكلاهما متاح إما مع محرك V6 سعة 3.7 لتر أو V8 سعة 5.6 لتر، وتنافس كل من مرسيدس بنز E-Class بسعر 54,900 دولار (205,900 ريال)، في حين يبدأ سعر بي ام دبليو الفئة الخامسة من 53,900 دولار (202,100 ريال)، ومن ناحية أخرى، يبدأ سعر كاديلاك CT5 الجديدة من 36,895 دولار (138,400 ريال) فقط.