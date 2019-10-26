كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر احمي سيارتك من مياه الأمطار بهذه الخطوات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعرضت العديد من مدن ومحافظات مصر لموجة من الطقس السيئ هذه الأيام، وتسبب هطول الأمطار في تجمع المياه بالشوارع، ومن هنا يجب على مالكي السيارات الحفاظ على سياراتهم من مياه الأمطار، بهذه الخطوات:

في حالة التأمين على السيارة، يجب على مالكي السيارة المتضررة إبلاغ الشركة المؤمن عليها واتخاذ كافة الجراءات القانونية لكي لا يهدر حقه.

Advertisements

يجب عدم تشغيل المحرك، نظرا لكثرة المياه بغرفة المحرك، وعلى مالك السيارة التأكد اولا من جفاف المياه ثم القيام بتشغيل المحرك.

يجب عدم ترك المقصورة بدون تجفيف، لان هذا سيضر بها ويؤدي لتأكلها، ويجب على مالك السيارة نزع المقاعد وتجفيف المقصورة جيدا.

يجب أن يمتنع صاحب السيارة عن تشغيل أي دائرة كهربائية قبل أن تجف السيارة جيدا، حتى لا يتعرض الشخص للصعق أو تتعرض السيارة نفسها للتلف