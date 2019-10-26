الأزمات تحاصر قطاع السيارات في ألمانيا

كتب: باسل الحلواني

يبدو أن قطاع السيارات في ألمانيا، التي تعد واحدة من أكبر الدول االمُصنعة للسيارات، سوف يواجه أزمة كبيرة خلال الفترة القادمة، فوفقاً لأحدث استطلاع للرأي لإحدى الوكالات الألمانية، فإن القطاع من المنتظر أن يواجه تراجعاً حاداً في فرص النمو.

وبحسب الاستطلاع فإن تقديرات المسؤولين بالقطاع بشأن الوضع الاستثماري، تراجعت للمرة الرابعة على التوالي، حيث بلغت أدنى مستوى لها منذ عشر سنوات.

وكان تقييم 22% فقط من

المسؤولين بشركات القطاع للوضع التجاري في القطاع جيدا، ورأى 55% ممن شملهم الاستطلاع أن الوضع الاستثماري في القطاع مُرض، في حين حكم 23% منهم على الوضع بأنه سيء، ومقارنة بالاستطلاع السابق فإن ذلك يعني تراجعا قدره 17 نقطة، وتراوحت توقعات 35% من الشركات التي شملها الاستطلاع بين سيئة و أسوأ.

وأكد معدو الاستطلاع أن الشركات العاملة في صناعة السيارات في ألمانيا والشركات العاملة في قطاع مستلزمات السيارات تواجه تحديات ذات صلة بنمو الاستثمارات والمعايير التي يحددها صناع القرار السياسي، مما يتطلب منها اتخاذ تدابير بشأن سبل مواجهة هذه التحديات المستقبلية.

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وقال معدو الاستطلاع إن التحول الذي تشهده تقنيات السيارات يمثل أيضا أحد أهم هذه التحديات.

وحسب معدي الاستطلاع فإن قطاع صناعة السيارات يمر حاليا بتغير جذري، حيث يطلب منه إنفاق المليارات على تطوير تقنيات جديدة مثل التقنيات ذات الصلة بالسيارات الكهربائية، مع الالتزام في الوقت ذاته بلوائح الاتحاد الأوروبي للتصنيع.