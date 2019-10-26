ازيرا 2021 فيس ليفت تحصل على أحدث التقنيات من هيونداي

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت هيونداي عن التفاصيل الأولى لأزيرا 2021 فيس ليفت، والتي حصلت على فلسفة تصميم مماثلة للمستخدمة في سوناتا، وعلى الرغم من أن تحديثات منتصف العمر تكون بسيطة في أحيان كثيرة، إلا أن أزيرا حصلت على تحديثات واسعة، حيث تتميز السيدان بواجهة أمامية أكثر تميزاً عن ذي قبل، فقد حصلت على شبك يحتوي على وحدات إضاءة مخفية، ويبدو الشبك معدنياً عند إيقاف تشغيل المحرك.

بالحديث عن المصابيح، فقد حصلت ازيرا على مصابيح خلفية جديدة تمتد بعرض السيارة، كما أنها تأتي بشريط إضاءة مميز، وبالنسبة للأبعاد، فقد ازداد طول السيارة بمقدار 60 مم، حيث يبلغ طولها حالياً 4,990 مم، ويزداد طول قاعدة العجلات بمقدار 40 مم، وتقول الشركة أن ذلك سيضمن حصولها على مساحات داخلية الأكثر اتساعاً في فئتها.

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والمقصورة ليست أكبر فحسب، بل أكثر فخامة، حيث تميزت بلمسات معدنية تظهر على فتحات التهوية، كما أن الداخلية أكثر تطوراً حيث يمكن تزويدها بمجموعة أدوات رقمية بحجم 12.3 بوصة، ونظام ترفيهي قياس 12.3 بوصة، كما يوجد كونسول وسطي جديد بالكامل ملفوف بالجلد، ويتميز بقطع معدنية أنيقة.

لم تذكر هيونداي مواصفات الأداء، لكن تم تزويد ازيرا بمجموعة متنوعة من المحركات، بما في ذلك، محرك رباعي الأسطوانات سعة 2.4 لتر بقوة 187 حصان و241 نيوتن.متر من عزم الدوران، ويمكن للعملاء اختيار محرك V6 سعة 3 لتر بقوة 262 حصان، أو محرك V6 سعة 3.3 لتر بقوة 286 حصان أيضاً.