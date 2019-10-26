نيسان نافارا 2021 ستحصل على تصميم جديد ومحركات قوية

الخليج ٣٦٥ نت – بينما تلقت أوروبا وآسيا والأسواق الأخرى سيارة نافارا الجديدة كلياً منذ عام 2014، ما زال طراز الجيل السابق معروضاً للبيع في أمريكا الشمالية تحت اسم فرونتير، حيث يبلغ عمرها 15 عاماً، ويبدو أن مخططي منتجات نيسان سيعالجون هذه المشكلة قريباً، حيث أكد نائب رئيس الشركة، إيفان إسبينوزا، إنها تعد أولوية لها، وسيتم الكشف عنها في العام المقبل، مضيفاً أنه سيستخدم نفس المنصة الأساسية.

والجدير بالذكر أنه سيتم تعديل المنصة لاستيعاب الهيكل والكهربة اللازمة لتزويد السيارة بأحدث تقنيات السلامة ومساعدة السائق والاتصال، كما نعلم أيضاً ان نافارا 2021 ستستمد قوتها من محرك مختلف وأفضل، ونتوقع أنه إصدار V6 جديد بالإضافة إلى ناقل حركة يدوي بست سرعات أو آخر أوتوماتيكي بسبع سرعات.

أما بالنسبة للمظهر، فقد قال ألفونسو ألبيسا، نائب رئيس التصميم العالمي لشركة نيسان، إن البيك اب ستحصل على “روح المغامرة”، وتصميم “قوي”، ونتوقع أن يكون تصميمها أكثر ثورية.

في الختام، لم تقرر نيسان بعد ما إذا كان الموديل الجديد سيظهر لأول مرة في معرض سيارات أو في حدث منفصل، وبرغم عمرها الطويل، إلا أنها تُباع بشكل جيد في السوق، حيث تفوقت على العديد من المنافسين مثل جمس كانيون، وهوندا ريدلاين، وتساوت تقريباً في المبيعات مع فورد رينجر.