لاندروفر ديفندر SVR ستسعى إلى منافسة AMG G63 بمحرك بي ام دبليو

الخليج ٣٦٥ نت – وفقاً لتقارير Auto Express، فإن لاند روفر تعمل على نسخة قوية من ديفندر 2020 قيد التطوير حالياً من قبل قسم العمليات الخاصة التابع للشركة، للمنافسة بشكل مباشر مع مرسيدس AMG G 63.

وبحسب ما ورد، طورت لاند روفر نموذجاً أولياً لديفندر SVR ، ومن المعتقد أنه يحتوي على محرك V8 سعة 4 لتر توربو من بي ام دبليو، وسيتم تقديم هذا المحرك لاحقاً في تشكيلة جاكوار لاند روفر، ليحل محل محرك V8 سوبرتشارج سعة 5 لتر.

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يذكر أنه في طرازي X5 M وM8، يولد هذا المحرك قوة 616 حصان، ولكن من المرجح أن تصبح القوة 500 حصان تقريباً عند استخدامه في ديفندر SVR، وسيتصل بناقل حركة أوتوماتيكي بثمان سرعات ونظام دفع كلي، كما أنها ستحصل على نسخة مطورة من المنصة المصنوعة من الألومنيوم المستخدمة في ديفندر، كما قد تحصل على تعليق هوائي بشكل قياسي.

ومن ناحية التصميم، يُزعم أن ديفندر SVR ستكون أكثر شراسة من الطراز الأساسي، حيث ستحصل على جنوط ألومنيوم ضخمة قياس 22 بوصة، وأقواس عجلات أكبر، ومصدات منقحة، ومآخذ هواء موسعة، وغطاء محرك مميز، وعلى الرغم من أن ديفندر الجديدة ستتاح بثلاثة طرازات مختلفة، إلا أنه يعتقد أن طراز 110 هو الوحيد الذي سيحصل على إصدار SVR، ويُتوقع أن يتم إطلاقه في نهاية عام 2021.