“بالصور” سيارة صاروخية تستعد لتخطي سرعة 1,600 كم/س

الخليج ٣٦٥ نت – منذ أكثر من 10 سنوات وبالتحديد في عام 2008 تم الإعلان عن مشروع “بلودهاوند لاند سبيد” البريطاني، ويهدف المشروع إلى صناعة وتطوير أسرع سيارة في العالم، والوصول بسرعتها إلى 1000 ميل (1,609 كيلومتر) في الساعة.

وخلال العشر سنوات الماضية تعرض المشروع للعديد من العقبات أدت إلى الإعلان عن “موت المشروع في ديسمبر من العام الماضي، لكن فيما بعد اشترى مستثمر جديد المشروع ووعد بإكماله.

وبالفعل نجح فريق العمل في المشروع صناعة وتطوير السيارة فائقة السرعة، وتم الإعلان عن بدء التجارب لاختبارها في مضمار السيارات بصحراء “هاكسكين بان” في جنوب أفريقيا.

وتم الكشف عن السيارة الخارقة وظهرت على شكل طائرة تقريبا، وقد زودت بعجلات مصنوعة من الألومنيوم عالي الجودة بقطر يزيد قليلا عن 35 بوصة، وتزن كل عجلة من العجلات 198 رطلا، وهي مصممة لتحمل مقاومة تصل إلى 50 كيلوجراما.

وقام فريق العمل بوضع أكثر من 150 وحدة استشعار لقياس الضغط حول السيارة، حيث من المتوقع أن تتعرض السيارة لمقاومة هائلة من الهواء بسبب السير بسرعة رهيبة، وتهدف البيانات التي سوف يتم تجميعها إلى المساهمة في تطوير نماذج حاسوبية لقياس أنواع الضغوط المختلفة.

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ومن المقرر أن يقود هذه السيارة الخارقة في أولى رحلاتها التجريبية أندي جرين، وهو صاحب الرقم القياسي في سرعة السيارات، ولقد قدر العلماء أن يتحمل جسد جرين مقاومة تعادل ثلاثة أمثال مقاومة وزنه أثناء تسارع السيارة.

ومن التحضيرات لإجراء التجارب الأولى للتسارع، قامت سلطات إقليم “شمال الكاب” ومقاطعة مير المحلية في جنوب إفريقيا برفع أكثر من 35 ألف طن من الأحجار والمخلفات من مساحة تزيد على 236 مليون قدم مربع في قاع بحيرة جافة، لتناسب السرعة الهائلة التي سوف تنطلق بها السيارة وهي 1000 ميل في الساعة.

ومن المقرر إجراء اختبار تسجيل الرقم القياسي الجديد لسرعة السيارة رسميا خلال فترة تتراوح بين 12 و18 شهرا.