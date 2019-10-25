تعرف على 4 وصفات منزلية بسيطة للعناية بالسيارات

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الخليج ٣٦٥ نت – تنظيف السيارة والعناية بها من العوامل الهامة التي تحافظ عليها، لذا نقدم لكم اليوم عدد من الوصفات المنزلية الخاصة بالعناية بالسيارات بدلا من المواد المتخصصة باهظة الثمن، والتي نصح باستخدامها نادي السيارات الألماني (AvD).
من الأدوات المنزلية التي نصح بها الخبراء، هي الكحول المخفف بالماء ويمكن استخدامه كمنظف للزجاج داخل المقصورة، حيث تتكون عليه طبقة ترسب بسيطة نتيجة تشغيل المكيف خلال فصل الصيف.
ونبه الخبراء بضرورة تجفيف زجاج السيارة بعد تنظيفه بالكحول على الفور، ويستخدم في التنظيف قطعة قماش ماصة ونظيفة.
وأشار الألمان إلى طريقة بسيطة يمكن بها مواجهة الرطوبة المتكونة داخل المقصورة الداخلية، والتي تتسبب في تكثف بخار الماء على الزجاج، وهي استخدام بعض ثمار الجوز الملفوفة، وذلك بوضعها داخل قطعة من قماش الكتان في حيز أقدام الراكب الأمامي، وأضافوا أن وضع وعاء مملوء بملح الطعام داخل المقصورة يؤدي نفس التأثير.
وكشف الخبراء عن طرق أخرى للعناية بالسيارة، منها استخدام الجليسرين وبودرة الأطفال (التلك)، وذلك بوضع الجلسرين على قطعة قماش، ثم يدهن بها مطاط الأبواب من أجل الحفاظ على مرونته، كما يمكن إضافة بودرة الأطفال على مطاط الأبواب أيضاً لمنع تصلبه وتشققه.
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