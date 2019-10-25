جينيسيس GV80 تظهر أثناء اختبارها مع الكشف عن خيارات محركاتها

الخليج ٣٦٥ نت – يقترب الظهور العالمي الأول لسيارة GV80 الذي سيحدث على الأرجح في معرض لوس أنجلوس للسيارات الشهر المقبل، ويتضح ذلك بظهورها بتمويهات خفيفة على جسمها الإنتاجي النهائي أثناء اختبارها على حلبة نوربورجرينج، مما يمنحنا أفضل نظرة حتى الآن على الـ SUV متوسطة الحجم القادمة من كوريا الجنوبية.

يشبه النموذج الإنتاجي GV80 الاختبارية الى حد كبير، حيث يتشابهان في تصميم المصابيح الأمامية والخلفية الأفقية، كما تظهر السيارة الإنتاجية بتصميم أقل رياضية وأكثر ضخامة، وبالنسبة للأبعاد، فهي تأتي بطول 4,945 مم وعرض 1,975 مم وارتفاع 1,715 مم، وهو ليس أمراً مفاجئاً لأننا نتحدث عن سيارة SUV ضخمة، لذلك، سوف تحتاج إلى محركات قوية، والخبر السار هو أنها ستحصل عليها.

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يذكر أنه في وقت سابق من هذا الأسبوع، أكدت شركة جينيسيس ثلاثة خيارات لتوليد القوة في GV80، وهي: محرك Smartstream G2.5 T-GDi تيربو بأربعة أسطوانات سعة 2.5 لتر يولد 304 حصان، ومحرك Smartstream G3.5 T-GDi سعة 3.5 لتر V6 بنزين يولد 380 حصان، ومحرك Smartstream D3.0 سعة 3.0 لتر ديزل يولد 278 حصان، وستتصل المحركات بناقل حركة ثنائي القابض أوتوماتيكي جديد بثماني سرعات.

وفي الختام، تعد جينيسيس GV80 موديل عام 2020 هي الأولى من ثلاث سيارات SUV ستطلقها العلامة التجارية الفاخرة الكورية، بما في ذلك GV70 الكروس أوفر المدمجة وطراز آخر لم يتم تحديده بعد.