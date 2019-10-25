فورد تكشف عن موعد تدشين موستنج SUV

الخليج ٣٦٥ نت – أصدرت فورد الرسم التخطيطي الرسمي الثاني للـ SUV الكهربائية المستوحاة من موستنج، كما أكدت على تاريخ الكشف العالمي لها في 17 نوفمبر 2019، حيث ستظهر السيارة خلال حدث خاص في لوس أنجلوس قبل معرض لوس أنجلوس للسيارات.

يكشف الرسم الجديد عن خطوط جسم الـ SUV القادمة، والتي توضح صلتها بموستنج، حيث تشتمل على خطوط قوية على الجانبية، وغطاء محرك منحدر، كما يُظهر المصابيح الأمامية المستمد تصميمها من موستنج.

لا يُعرف الكثير حتى الآن عن الـ SUV الكهربائية المستوحاة من موستنج، بصرف النظر عن النطاق الكهربي المستهدف الذي يزيد عن 600 كم لكل شحنة حسب دورة WLTP، وتشير التقارير إلى أنها ستصبح متوفرة بكل من نظامي الدفع الكلي والخلفي.

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يذكر أنه سيتم إطلاق مبيعات الـ SUV الكهربائية الجديدة المستوحاة من موستنج في أواخر 2020، حيث تشير التقارير الأخيرة أنه سيتم تسويقها باسم ماخ E، وسيحصل العملاء أيضاً على عامين من الشحن المجاني، وستعلن فورد عن المزيد من التفاصيل واسمها النهائي خلال هذا الحدث الخاص، وحتى ذلك الحين، كونوا على ترقب.