تتمتع بخاضية القيادة الذاتية.. EVP سيارة نيسان الكهربائية المتطورة

كتب: باسل الحلواني

أزاحت شركة صناعة السيارات اليابانية "نيسان"، الستار عن سيارتها الكهربائية المتطورة EVP، والتي تنتمي لفئة السيارات الكروس أوفر.

وتأتي السيارة EVP الجديدة بهيكل طوله 4 أمتار و60 سنتيمترا، بعرض 190 سنتيمترا، وارتفاع 163 سنتيمترا، مزين بمصابيح أمامية ضيقة تعمل بتقنية LED، وعجلات رياضية مميزة بمقاس 21 بوصة.

ووصلت روح العصرية والتطور إلى

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مقصورة السيارة أيضا، إذ خلت تقريبا من أي أزرار، وزودت بلوحة قيادة عليها شاشة كبيرة تعمل باللمس، يمكن من خلالها التحكم بجميع تقنيات المركبة.

والأهم من كل ذلك هو نظام ProPilot 2.0 للقيادة الذاتية الذي حصلت عليه هذه السيارة، والذي يمكنه التحكم

EVP

بالقيادة بشكل كامل على الطرقات السريعة، ويمنعمن الاصطدام بالمركبات الأخرى على الطرقات بفضل مجموعة كبيرة من الحساسات ونظام إلكتروني يحدد السرعة ويتحكم بالتوجيه ذاتيا.

ويمكن للسائق إلغاء تفعيل هذا النظام في أي لحظة يختارها أثناء السير ليتابع قيادة المركبة وكأنه يقود أي سيارة عادية.

وتتوفر في هذه المركبة العديد من الميزات الأخرى، كميزة التشغيل عن بعد، وميزة استدعاء السيارة إلى مكان السائق عبر الهاتف، وميزة الركن الذاتي.