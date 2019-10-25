تتمتع بخاضية القيادة الذاتية.. EVP سيارة نيسان الكهربائية المتطورة

كتب: باسل الحلواني
أزاحت شركة صناعة السيارات اليابانية "نيسان"، الستار عن سيارتها الكهربائية المتطورة EVP، والتي تنتمي لفئة السيارات الكروس أوفر.
وتأتي السيارة EVP الجديدة بهيكل طوله 4 أمتار و60 سنتيمترا، بعرض 190 سنتيمترا، وارتفاع 163 سنتيمترا، مزين بمصابيح أمامية ضيقة تعمل بتقنية LED، وعجلات رياضية مميزة بمقاس 21 بوصة.
ووصلت روح العصرية والتطور إلى
والأهم من كل ذلك هو نظام ProPilot 2.0 للقيادة الذاتية الذي حصلت عليه هذه السيارة، والذي يمكنه التحكمبالقيادة بشكل كامل على الطرقات السريعة، ويمنع EVP من الاصطدام بالمركبات الأخرى على الطرقات بفضل مجموعة كبيرة من الحساسات ونظام إلكتروني يحدد السرعة ويتحكم بالتوجيه ذاتيا.
ويمكن للسائق إلغاء تفعيل هذا النظام في أي لحظة يختارها أثناء السير ليتابع قيادة المركبة وكأنه يقود أي سيارة عادية.
وتتوفر في هذه المركبة العديد من الميزات الأخرى، كميزة التشغيل عن بعد، وميزة استدعاء السيارة إلى مكان السائق عبر الهاتف، وميزة الركن الذاتي.
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