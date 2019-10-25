“ساما”: تعرف على عوامل خفض أسعار التأمين على السيارات

الخليج ٣٦٥ نت – أوضحت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” عبر بوابتها الرئيسية (ساما تهتم)، أن هناك عوامل تسهم في خفض التكلفة الإجمالية لأسعار تأمين السيارات، وهم: سجل السائق المروري: فإذا كان سجل السائق المروري خالياً من الحوادث تلتزم شركات التأمين المرخصة بمنح خصم يصل إلى 15% لأصحاب السجل الخالي من المطالبات لسنة واحدة عند رغبتهم الاستفادة من وثائق تأمين السيارات الإلزامي، وتزداد النسبة بازدياد عدد سنوات السجل لتصل نسبة تخفيض الأسعار إلى 30% عند مرور 3 سنوات دون أي مطالبات.

فإذا كان سجل السائق المروري خالياً من الحوادث تلتزم شركات التأمين المرخصة بمنح خصم يصل إلى 15% لأصحاب السجل الخالي من المطالبات لسنة واحدة عند رغبتهم الاستفادة من وثائق تأمين السيارات الإلزامي، وتزداد النسبة بازدياد عدد سنوات السجل لتصل نسبة تخفيض الأسعار إلى 30% عند مرور 3 سنوات دون أي مطالبات. عمر السائق وخبرته: يسهمان في خفض الأسعار، فالسائقون الذين لا تتجاوز أعمارهم 25 عاماً يتم وضع تأمين خاص بهم أكثر تكلفة من الفئات العمرية الأخرى، لوجود احتمال أكبر لتسببهم في وقوع حوادث سير، بينما تنخفض تكلفة التأمين للفئات العمرية الأكبر سناً وتؤثر خبرة السائق في القيادة على تكلفة التأمين؛ فالأشخاص الذين حصلوا حديثاً على رخصة قيادة يكون تأمين سيارتهم أكثر تكلفة من الذين لديهم سنوات خبرة أكثر حتى ولو كانوا من الفئة العمرية ذاتها.

يسهمان في خفض الأسعار، فالسائقون الذين لا تتجاوز أعمارهم 25 عاماً يتم وضع تأمين خاص بهم أكثر تكلفة من الفئات العمرية الأخرى، لوجود احتمال أكبر لتسببهم في وقوع حوادث سير، بينما تنخفض تكلفة التأمين للفئات العمرية الأكبر سناً وتؤثر خبرة السائق في القيادة على تكلفة التأمين؛ فالأشخاص الذين حصلوا حديثاً على رخصة قيادة يكون تأمين سيارتهم أكثر تكلفة من الذين لديهم سنوات خبرة أكثر حتى ولو كانوا من الفئة العمرية ذاتها. سعر وثيقة التأمين الشامل: قيمة السيارة ترتفع طردياً مع سعر وثيقة التأمين الشامل، وكلما انخفض سعرها انخفضت قيمة التأمين، وبيّنت أن التأمين الإلزامي أقل تكلفة من التأمين الشامل، فالأخير يختص بتغطية السيارة المؤمنة وممتلكات الغير عند الحوادث المرورية، بخلاف الإلزامي المختص بالغير فقط. ولكن.. كيف تقوم “ساما” بتقييم المخاطر التي يتعرض لها المؤمن له وسيارته؟ يتم تحديد ذلك اعتماداً على العوامل التالية: عُمر السائق وجنسه ومهنته.

نوع القيادة.

عدد سنوات امتلاكه للرخصة.

عدد المطالبات السابقة ضده.

الحوادث المرورية التي ارتكبها.

نوع وثيقة التأمين (إلزامي، أو شامل)، ويتحدد سعر التأمين أيضاً بحسب موديل السيارة وسعرها السوقي وتكلفة قطع غيارها، والمنافع الإضافية التي يطلب المؤمن له الاشتراك بها. يُذكر أن المؤسسة أشارت إلى وجود بعض المنافع والتوسعات الإضافية التي تساهم في اختيار التأمين الشامل، يمكن للمؤمن له اختيار إضافة بعض من المنافع أو التوسعات “كتوسعة المنطقة الجغرافية إلى خارج السعودية”، إلى وثيقة التأمين مقابل سداد اشتراك إضافي بما يتفق مع شروط الوثيقة.

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