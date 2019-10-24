“بالصور” شاحنة تعلق بشكل غريب داخل نفق في عسير

الخليج ٣٦٥ نت – استطاعت القوات الأمنية أمس الأربعاء بعقبة شعار عسير من تحرير شاحنة كبيرة كانت عالقة داخل أحد الأنفاق، بعد اصطدامها بالنفق.

وفي التفاصيل، كانت قد اصطدمت الشاحنة بجوانب النفق وأعلاه ثم علقت به، وبعد ذلك تمكن رجال المرور من إعادة العمل بشكل طبيعي داخل النفق؛ حتى لا تتأثر الحركة المرورية به.