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الخليج ٣٦٥ نت – استطاعت القوات الأمنية أمس الأربعاء بعقبة شعار عسير من تحرير شاحنة كبيرة كانت عالقة داخل أحد الأنفاق، بعد اصطدامها بالنفق.
وفي التفاصيل، كانت قد اصطدمت الشاحنة بجوانب النفق وأعلاه ثم علقت به، وبعد ذلك تمكن رجال المرور من إعادة العمل بشكل طبيعي داخل النفق؛ حتى لا تتأثر الحركة المرورية به.
كانت هذه تفاصيل خبر “بالصور” شاحنة تعلق بشكل غريب داخل نفق في عسير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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