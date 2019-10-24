تجربة قيادة ام جي 5 2020 الجديد+أهم المميزات والأسعار

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت لنا شركة ام جي موتور البريطانية الصينية مؤخراً عن سيدان ام جي 5 المدمجة الجديدة كلياً، والتي تجمع ما بين التصميم الرياضي، والرحابة، والتكنولوجيا المتطورة، فدعونا نلقي اليوم نظرة على أهم ما تقدمه لنا من مميزات عبر تجربة قيادتها.

الأبعاد

طولها 4,601 ملم

عرضها 1,818 ملم

ارتفاعها 1,489 ملم

قاعدة عجلاتها 2,680 ملم

التصميم

تتمتع ام جي 5 بتصميم رياضي مميز يناسب الأفراد ذوي الحياة اليومية المكتظة، حيث تزين مقدمة السيارة مصابيح أمامية رفيعة مستطيلة بتقنية LED، مع مصابيح نهارية LED بالأطراف، وشبك أمامي بتصميم فريد كالأجنحة والتي تعطي السيارة مظهراً وحضوراً قويّاً وجذاباً يتكون من خطوط عرضية من الكروم وعلامة ام جي بالمنتصف، بينما يتميز جانبي السيارة بتصميم ذات انحناءات مزدوجة تساهم في إبراز الهوية التصميمية الرياضية للسيارة الجديدة، وتحصل على جنوط مقاس 16 بوصة بخمسة مسامير باللون الرمادي الغامق، وتأتي المرايا الجانبية بإشارات، ومقابض الأبواب كرومية وبها خاصية الدخول الذكي، مع خلفية ذات حضور مميز وجذاب حيث تتصل المصابيح الخلفية بشريط كرومي أنيق، كما تمتلك مصابيح ضباب خلفية.

التقنيات والداخلية

تتمتّع ام جي 5 بمقصورة رحبة ومساحة داخلية أوسع مقارنة بالطرازات الكثيرة المنافسة في فئة سيارات السيدان المدمجة، كما تتمتع بتصميم عصري للغاية بمجموعة كبيرة من المميزات التي تتضمن نظام ترفيهي معلوماتي عبر شاشة 10 إنش تدعم آبل كار بلاي وأندرويد أوتو مع مثبت سرعة، وأسفل الشاشة يوجد مساحة تخزين صغيرة بها منافذ شحن 12 فولت ، مع خيار الحصول على زر تشغيل المحرك والسيارة دون مفتاح، بجانب فتحة سقف بانورامية ومقاعد يمكن ضبط وضعيتها كهربائياً بجانب كاميرا رؤية خلفية أو محيطية ومقاعد مريحة للغاية مع كسوة داخلية عالية الجودة ذات ملمس ناعم، إضافة لحقيبة أمتعة سعة 512 لتر بها عجلة احتياطية وعدة اسعافات اولية.

أنظمة الأمان

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تقدم لنا ام جي 5 مجموعة كبيرة من أنظمة الأمان القياسية التي تتضمن هيكل فائق القوة فولاذي ملحوم بالليزر، وسائد هوائبة متعددة يصل عددها لـ 6 وسائد، وأنظمة منع انغلاق المكابح وتوزيع قوة المكابح الكترونياً مع نظام ثبات الكتروني، والتحكم في المكابح عند المنعطفات، ومساعد صعود التل، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، .

المحركات

من حيث الأداء، تقدم لنا ام جي 5 محرك اربعة اسطوانات سعة 1.5 لتر بقوة 118 حصان وعزم دوران يصل إلى 150 نيوتن متر عبر ناقل CVT موفر في الاستهلاك، إلى جانب نظام XDS لتحسين التوجيه بالمنعطفات على الطرق المختلفة، ويُستخدم لتشغيلها بنزين 91، واللتر الواحد يجعل السيارة تسير 19.5 كم.

الأسعار

تتوفر السيارة بثلاثة فئات مختلفة الآن:

1-فئة ستاندر بسعر 36,900 ريال.

2-فئة فل بسعر 46,900 ريال.

والسيارة متوفرة في لدى الوكيل الحصري لسيارات ام جي في المملكة لدى مجموعة تأجير.