وضع الملصقات على السيارة مخالفة مرورية.. إليك غرامتها

الخليج ٣٦٥ نت – أكدت الإدارة العامة للمرور عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، على منع استخدام أي أجهزة غير مصرّح بها بالسيارة أو وضع شعارات أو ملصقات تتنافى مع الآداب العامة.

وجاءت التغريدة، كالتالي: “استخدام أجهزة غير مصرح بها أو وضع ملصقات أو شعارات مخالفة للآداب العامة مخالفة مرورية وردت عقوبتها في جدول المخالفات المرورية رقم (٤)”.

يُذكر أن هذه المخالفة يعاقب مرتكبها بغرامة مالية لا تقل عن 500 ريال ولا تزيد على 900 ريال.