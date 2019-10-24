عروض جي ام سي على تنظيف نظام التبريد لدى الجميح للسيارات

الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من شركة الجميح للسيارات، واستفد من عروض جي ام سي على تنظيف نظام التبريد.
مزايا العرض:
أسعار خاصة على تنظيف نظام التبريد:
– لسيارات السيدان 409 ريال سعودي
– للسيارات العائلية 479 ريال سعودي
- مع خصم 20% على قطع الغيار
- خصم 10% على أجور اليد على أية إصلاحات مقترحة شريطة أن يتم تنفيذها خلال 40 يوم من تاريخ الفحص وبتكلفة إجمالية تتجاوز 1000 ريال.
الشروط والأحكام:
- العرض ساري حتى 31 أكتوبر، 2019
- العرض يشمل جميع سيارات جي ام سي
- العرض متوفر في مراكز صيانة الجميح للسيارات فقط
- تطبق الشروط والأحكام
صورة العرض:
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