مؤشرات وأسباب تلف المساحات الأمامية في السيارة

الخليج ٣٦٥ نت – في المعتاد يتفقد قائدي السيارات بصفة دورية مستوى الزيت وضغط الإطارات وسائل التبريد، لكن في نفس الوقت يهملون العناية بأجزاء أخرى هامة في السيارة مثل المساحات الأمامية رغم أهميتها الشديدة خاصة عند هطول الأمطار في الشتاء، مما يؤدي إلى تلفها.

لذا نقدم لكم اليوم أبرز مؤشرات وأسباب تلف المساحات الأمامية في السيارات

1- آثار خطوط على الزجاج الأمامي

عند رؤية آثار الكثير من الخطوط الرأسية والأفقية على الزجاج الأمامي فهذا يدل على ضعف كفاءة المساحات الأمامية وبداية تلفها، وتظهر هذه الخطوط لضعف ضغط المساحات بشكل متساوٍ على الزجاج.

وتظهر هذه المشكلة بسبب جفاف الجزء المطاطي من المساحات أو لتراكم الأتربة على الزجاج، ولعلاج هذه المشكلة يجب مسح الزجاج بصفة مستمرة، والعناية بنظافة المساحات.

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2- انحناء إطارات المساحات

في حال سوء استعمال المساحات وتكرار استخدامها في تنظيف كمية كبيرة من الأتربة من على الزجاج فإن الجزء المطاطي في المساحات ينحني مع مرور الوقت، حيث أنها مصممة لإزالة المياه والرطوبة البسيطة، وفي هذه الحالة فإنها تفقد كفائتها على العمل، وإذا لاحظت زيادة الانحناء يجب تغييرها.

3- تهالك المساحات

إذا لاحظت أن حواف المساحات الأمامية أصبحت دائرية فهذا يدل على تلفها، ويحدث ذلك بسبب انتهاء عمرها الافتراضي أو بسبب وجود كمية زائدة من شمع السيارات عليها بجانب عوامل الطقس والحرارة، ويجب في هذه الحالة تغييرها.