هيونداي تطور تقنية للقيادة الذاتية مطابقة لقيادة السائق

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت صحيفة “ديلي ميل” عن سعي الشركة الكورية لصناعة السيارات هيونداي لتطوير تقنية القيادة الذاتية لمستوى متقدم بحيث تكون بديل مطابق للسائق.



حيث تقوم هذه التقنية الذكية في نظام القيادة الذاتية بمحاكاة أسلوب القيادة الشخصي لكل سائق، وردود أفعاله، وطريقته في القيادة بكل دقة.

ووفقاً لتقرير الصحيفة، فقد أطلقت هيونداي على التقنية المطورة للقيادة الذاتية الجديدة اسم Smart Cruise Control، وهذه التقنية تعتمد في عملها على مجموعة من أجهزة الاستشعار عالية الحساسية.

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تقوم بمراقبة جميع تحركات وردود أفعال السائق خلال القيادة لنظام القيادة الذاتي بالسيارة، كي تقوم التقنية المتطورة بقيادة السيارة بنفس أسلوب سائق السيارة.

ومن الأفعال والسلوكيات التي تقوم التقنية المتطورة الجديدة بمحاكاتها، هي طريقة تفاعل السائق في حالات الازدحام المروري، ومدى حرصه على المسافات بين سيارته والسيارة التي أمامه والتي خلفه، وكذلك معدل استهلاكه للوقود والحالات التي يلجأ بها لزيادة السرعة أو خفضها.



وذكرت صحيفة ديلي ميل أن ما يميز هذه التقنية المطورة الجديدة، هو أن أنظمة القيادة الذاتية تختلف ردود أفعالها وأسلوب قيادتها للسيارة وفقاً للأسلوب الخاص لقيادة السائق وتوجيهاته بدقة دون أن يتدخل في القيادة.