هل مرسيدس فيجن EQS هي حقاً مستقبل S-Class؟

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الخليج ٣٦٥ نت – معظم شركات السيارات العالمية تتوجه لعصر الموديلات الكهربائية بلا رجعة مع استثمار عشرات المليارات من الدولارات في تقنيات البطاريات والمنصات الكهربائية وغيرها.
في وسط كل هذه الاعتبارات، تفكر مرسيدس في مستقبل S-Class، وقد رأينا الإجابة ربما مع سيارة فيجن EQS الاختبارية التي تم تدشينها في معرض فرانكفورت السابق، بتصميم خارجي مثير للجدل، وقد أشار البعض إلى أن الربع الأمامي من السيارة خاصة يذكرهم ببوجاتي فيرون، بينما آخرون قارنوها بتيسلا موديل S.
بغض النظر، هي تظل سيارة اختبارية في النهاية مخصصة لعرض التقنيات الحديثة القادمة مثل مصابيح LED ذكية بتأثير ثلاثي الأبعاد أو مصابيح أمامية هولوجرامية تجعل تقنيات الليزر وكأنها بدائية.
الداخلية أقرب لمقصورة يخت فاخر بتصميم مبسط إلى حد كبير ولكن متطور تقنياً، بالاعتماد على التحكم بالإشارة واللمس، وتدعم بطارية فيجن EQS مدى 650 كيلومتر بتسارع إلى 100 كم\س في 4.5 ثانية وسرعة قصوى 200 كم\س، فهل هذا هو مستقبل الـ S-Class؟
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