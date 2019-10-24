نيسان: ستسمعون أخباراً هامة عن 370Z وجي تي ار قريباً

الخليج ٣٦٥ نت – مجال نيسان الرياضي حالياً بحاجة إلى بعض التجديد، حيث تم تدشين 370Z منذ أكثر من عقد في 2008، بينما جي تي ار أقدم حتى من ذلك مع تدشينها في معرض طوكيو 2007، وبينما تم تحديث الموديلات منذ ذلك الحين، لا شك في انهم بحاجة لإعادة تصميم شاملة.

وقد صرح رئيس تخطيط المنتجات لنيسان أن “370Z وجي تي ار هما في قلب نيسان وننظر بقوة إليهم وإلى العمل عليهم”، مردفاً أننا سنسمع أخباراً هامة عنهم قريباً.

كما لمح إلى أن نيسان مستعدة للتعاون مع شركات أخرى لتطوير سيارات رياضية، وهو ما يذكرنا بتعاون تويوتا مع بي ام دبليو لتطوير سوبرا، وتعاون بي ام دبليو مع سوبارو.

ولا غرابة في أن نيسان قد تأخذ توجهاً كهذا خاصة مع تراجع مبيعات 370Z بقوة مؤخراً، مع بيع 3,468 نسخة فقط في أمريكا في 2018 مقارنة بـ 7,000 نسخة سنوياً منذ عدة أعوام، ولكن التصريحات الأخيرة تشير إلى تطوير 370Z جديدة كلياً قريباً، فدعونا ننتظر ونرى.