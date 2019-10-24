“بالفيديو” بوجاتي شينتوديتشي التي سعرها 33.5 مليون ريال تظهر بأرض الواقع

الخليج ٣٦٥ نت – تم تصوير بوجاتي شينتوديتشي أثناء تحركها بصمت كامل أثناء عرضها في بلجيكا، وقد كشفت بوجاتي عنها للمرة الأولى في مهرجان بيبل بيتش الأمريكي كسيارة عرض وحيدة من نوعها مع بدء إنتاجها رسمياً في 2021.
وتعتمد هذه السيارة على موتور كهربائي صغير في الغالب، ما يفسر صمتها الكامل أثناء تحركها، وقد تم صنع شينتوديتشي تقديراً لسيارة EB 110 SS الأيقونية، مع اعتمادها على نفس محرك W16 تيربو رباعي سعة 8.0 لتر لشيرون مع بعض التحديثات لرفع القوة إلى 1578 حصان.
وتتسارع شينتوديتشي إلى 100 كم\س في 2.4 ثانية فحسب وإلى 200 كم\س في 6.1 ثانية بسرعة قصوى 380 كم\س.
وسيقتصر إنتاج بوجاتي شينتوديتشي على عشر نسخ فقط مع بيع جميعهم بالفعل قبل تدشين السيارة بسعر يعادل 33.5 مليون ريال.
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