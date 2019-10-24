تعرف على كيفية حفاظ بورش 911 على شعبيتها عبر نصف قرن

الخليج ٣٦٥ نت – غالباً ما تقوم صانعي السيارات العالمية بتغيير تصميم وأسماء وتحديث طرازاتها المختلفة على مدار السنوات، ومن المستحيل أن تستطيع سيارة تحدى الزمن والتغيير المستمر.

لكن بورش 911 كانت من الأمثلة القليلة النادرة التي استطاعت أن تحقق ذلك ببراعة مذهلة لأكثر من نصف قرن!



حيث تم تصميم بورش 911 في عام 1963 بواسطة فارديناند بوتسي بورش والتي استوحي تصميمها من فولكس واجن بيتل الأصلية من الثلاثينات والتي صممها جده فارديناند بورش.



وكان من المفترض أن تسمى بورش سيارتها 901، لكن في هذا الوقت كانت بيجو تمتلك حقوق تسمية السيارات بأرقام تحمل 0 في المنتصف، لذا غيرت بورش الاسم إلى 911.

ومنذ صناعة السيارة الألمانية العريقة 911 ويأتي موضع محركها في الخلف، وكانت مزودة حينها بمحرك 6 سلندر 2 لتر بتبريد هوائي، وإلى الآن لم تتغير غالبية مواصفات السيارة، لكن تقدم لها الشركة التحديثات بصورة مستمرة مع مرور السنوات.

Advertisements

ولقد استمر التصميم الكلاسيكي لسيارة بورش 911 الأصلي منذ 1963 إلى 1993، ورغم بعض التغييرات القليلة إلا أنه لم يتغير موقع المحرك أبداً خلال تاريخ السيارة.



وفي عام 1981 أطلقت الشركة الألمانية نسخة كشف من 911 باسم تاجرا، وفي عام 1988 تم تدشين نسخة أخرى باسم بورش 964 التي تستند على مبادئ تصميم 911 الأصلية، ثم تم لاحقاً إطلاق 993 التي تعد نسخة كذلك من 911 بمحرك ذو تبريد هوائي.



وفي عام 1998 أطلقت بورش طراز 996 والذي خرج عن النمط المعتاد لتصميم 911 الكلاسيكي، ثم استبدلته بطراز 997، إلا أنه ومنذ عام 2009 لم تغير في تصميم الطراز.

من حيث المحركات، فقد حدث لها عدة تغييرات عبر السنوات، حيث أن السعة انتقلت من 2 إلى 3.2 ثم إلى 3.6 لتر كما جاء في طراز 964 بعام 1988، وظهرت أول 911 تيربو في 1975 بمحرك 3 لتر، بينما 911 تيربو الحالية تأتي مع 3 دوافع تيربو مع دفع رباعي.



يذكر أن بورش قد قامت بصناعة أكثر من مليون سيارة 911 منذ إطلاقها في عام 1963، ولا يزال أكثر من 70% منهم تسير على الطرقات إلى اليوم، لتظل هذه العلامة العريقة ذات عدد ضخم من المعجبين حول العالم.