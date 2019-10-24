كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على مواصفات سيارة ميتسوبيشي MI-TECH والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت شركة ميتسوبيشي عن سيارتها MI-TECH Concept الاختبارية، وجاء هذا خلال فعاليات معرض طوكيو الدولي للسيارات، المقرر استمراره حتى بداية نوفمبر المقبل.

وعن مواصفات السيارة الاختبارية الجديدة، فقالت الشركة إنها تنتمي لفئة SUV، كما تعتمد على نظام دفع هجين Plug-in يتألف من أربعة محركات كهربائية وتوربينة غاز تعمل كموسع نطاق (Range Extender).

وسيارة MI-TECH Concept مجهزة بأحدث الأنظمة التقنية المتمثلة في شاشة Head-up لعرض المعلومات والتحذيرات على الزجاج الأمامي مباشرة، وتعمل أنظمة السلامة على عمليات التوجيه والكبح.