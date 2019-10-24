أسعار 3 سيارات هايبرد ظهرت في مصر خلال 2019

شهد عام 2019 ظهور 3 سيارات "هايبرد"، لأول مرة في السوق المصرية، والسيارات "الهايبرد"، أو "الهجينة" كما يطلق عليها، هي مركبات تحتوي على مُحركين أحدهما كهربائي، والآخر بنزين.."سيارات الوفد"، تستعرض في السطور التالية أسعار ومواصفات السيارات الهجينة الثلاث:

هيونداي أيونيك

أعلنت مجموعة "جي بي غبور" أوتو، هيونداي في مصر، عن توافر سيارة هيونداي "IONIQ " الهجينة موديل 2019.

وتعتمد السيارة المدمجة الجديدة على الطاقة الكهربائية والوقود التقليدي، وتأتي بمحرك احتراق داخلي بنزين GDI سعة 1600 سي سي بقوة 105 حصان وعزم دوران 147 نيوتن-متر، أما المحرك الكهربائي فيولد 44 حصانًا، ليصبح إجمالي قوتها 141 حصانًا، فيما يبلغ السعر الرسمي لهيونداي

أيونيك 590 ألف جنيه.

بي إم دبليو i8

طرحت المجموعة البافارية للسيارات، وكيل علامة بي إم دبليو الألمانية في مصر، سيارتها الرياضية الهجينة بي إم دبليو i8، رسميًا لأول مرة في السوق المحلية والشرق الأوسط وشمال أفريقيا منتصف أبريل 2019.

ويبلغ السعر الرسمي للسيارة بي إم دبليو i8 كوبيه الجديدة مليونين و750.000 جنيه.

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وتعتمد "i8" على آلية توليد حركة ثنائية تعتمد على البنزين والكهرباء التي تسمى "هجينة" أو "Hybrid" فهي لا تعتمد على الكهرباء فحسب كما أنها من

النوع الذي يعتمد على مصدر خارجي من أجل التزود بالطاقة الكهربائية (Plug-in Hybrid). وتحتاج "i8" إلى حوالي ساعتين وأربعين دقيقة للشحن الكامل بشاحن 3.6 كيلو واط (16 أمبير), وإلى أقل من 4 ساعات و30 دقيقة للشحن الكامل من المقبس المنزلي (10 أمبير). والجدير بالذكر أنه يمكن السير بالطاقة الكهربائية وحدها لمسافة 43 كم.

"XC90-T8"

كشفت مجموعة عز العرب للسيارات، وكيل فولفو في مصر، عن طرح أحدث سيارة هجنية لـ"فولفو" في السوق المحلي، من طراز "XC90-T8".

ووفقاً لأحدث قائمة سعرية لـ"عزالعرب"، فإن سعر أيقونة فولفو الهايبرد الجديدة، يبدأ من مليونين و190ألف جنيه.

وتعتمد "XC90-T8"،على نظام دفع "هجين" مزدوج مكون من محرك

احتراق داخلي بنزين، وآخر كهربائي.

وتحتوي المقصورة الداخلية للسيارة على عدد كبير من وسائل الترفيه، حيث زودت بشاشات ذكية يمكن التحكم فيها عن بعد، فضلاً عن ثلاجة تبريد صغيرة وشاشات لركاب المقعد الخلفي، ومنافذ لشحن الأجهزة الذكية