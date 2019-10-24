استدعاء 1,507 فورد فيوجن لخلل في حزام الأمان

الخليج ٣٦٥ نت – استدعت وزارة التجارة والاستثمار 1,507 سيارة فورد فيوجن موديلات 2015، وأكدت على أهمية التحقق من شمول الرقم التسلسلي للسيارة من خلال Recalls.Sa. ويأتي هذا الاستدعاء لاحتمالية فشل حزام الأمان في تقييد ركاب المقاعد الأمامية حال وقوع حادث، ما يزيد من خطر الإصابة. ودعت الوزارة ملاك وسائقي هذا النوع من السيارات إلى ضرورة التواصل مع الوكيل “شركة توكيلات الجزيرة وشركة محمد يوسف ناغي”؛ لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً.

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