هل تحصل بي ام دبليو M3 وM4 على هذا الشبك الضخم؟!

الخليج ٣٦٥ نت – في شهر سبتمبر في معرض فرانكفورت للسيارات 2019، صدمت بي ام دبليو محبيها بكشفها عن سيارة بواجهة أمامية غير مألوفة، وأطلقت عليها اسم الفئة الرابعة الاختبارية، حيث كانت تمتلك شبك كلى أكبر بكثير من المستخدمة في الفئة السابعة أو X7 الأحدث، ويبدو الآن أن هذا الشبك ستحصل عليه M3 2020 وربما M4 أيضاً.

ما يجعلنا نعتقد ذلك هي الصور التي تم تسريبها لـ G80 M3 والتي جاءت من نفس المصدر الذي كشف عن الواجهة الخلفية للسيارة قبل بضعة أيام، ولكن لا يمكننا التأكد تماماً من ذلك حتى يتم الكشف عن السيارة رسمياً، وتبدو هذه الصور منطقية خاصة أنها تتطابق مع فلسفة تصميم الفئة الرابعة الاختبارية، في حين تُظهر الصور التجسسية التي رأيناها في وقت سابق من هذا الشهر سيارة G80 M3 مموهة تحاول جاهدة إخفاء واجهتها الأمامية الطويلة.

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والشيء الجيد في ظهور M3 الجديدة هو الأداء، فعلى الرغم من أنه من المحتمل ألا تضع نفس الابتسامة على وجهك مثل E46 M3 الأيقونية، إلا أن طراز 2020 الجديد كلياً سيكون بالتأكيد أفضل من الطراز السابق، مما يعني أنه سيكون أسرع أيضاً.

وبحسب ما وردنا، سوف تأتي القوة من نفس المحرك المكون من ست أسطوانات مزدوج التيربو سعة 3.0 لتر المستخدم في الكروس أوفر X3 M وX4 M، ووفقاً لرئيس بي ام دبليو M، ماركوس فلاش، ستحصل M3 الأساسية على قوة 473 حصان، في حين ان طراز كومبتيشن سيحصل على قوة 503 حصان، ومن المتوقع أن تظهر G80 M3 لأول مرة في منتصف عام 2020.