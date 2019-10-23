“نيسان” تريد إلغاء علامتها التجارية “داتسون”

الخليج ٣٦٥ نت – قال مصدران من نيسان على دراية مباشرة بخطط الشركة، إنه من المحتمل أن تقوم نيسان بإلغاء علامتها التجارية داتسون وإيقاف إنتاج بعض منتجاتها غير المربحة، وإغلاق عدد من خطوط التجميع في جميع أنحاء العالم لأنها تسعى إلى زيادة نسبة الأرباح، وتُعرف هذه الخطة داخلياً باسم “خطة استرداد الأداء”، وهي خطة مختلفة تماماً عن خطة نيسان تحت قيادة كارلوس غصن، والذي سعى لتحقيق أهداف طموحة لبيع السيارات في الولايات المتحدة وبعض الأسواق الرئيسية الأخرى.

تعد الخطة هي آخر محاولات الشركة للخروج من الأزمة بعد اعتقال غصن بتهمة سوء السلوك المالي، وقالت المصادر إن نيسان قد توقف إنتاج البيك اب تيتان كاملة الحجم، كما أضافوا أن خطوط الإنتاج المخطط إغلاقها ستضر على الأرجح بالمصانع في الأسواق الناشئة التي تبني سيارات داتسون.

كما قال أحد المصادر إن جميع الأسواق التي لديها مصانع يجري بحث تخفيض طاقتها الإنتاجية عدا الصين، كما أكد أنه لا توجد خطط لإغلاق مصنع كامل أو الانسحاب بالكامل من أي بلد، وفي الولايات المتحدة، أحد أكبر أسواق نيسان، تدعو الخطة إلى بذل جهود جديدة لزيادة حصتها في الأسواق عن طريق بيع سياراتها بخصومات كبيرة، مما قد يؤدي إلى تدمير الربحية لنيسان.

من جانبها رفضت نيسان التعليق على هذه الأخبار، في حين تهدف الخطة المزعومة إلى التركيز أكثر على سوقي الولايات المتحدة والصين، وتحقيقاً لهذه الغاية، ستتراجع إستراتيجية التوسع التي أطلقها غصن، وقد تتحمل علامة داتسون التجارية المعاد إحياءها في العديد من الأسواق الناشئة العبء الأكبر لإعادة الهيكلة، وقد نضطر للانتظار لنرى نتائج هذه الخطة على أرض الواقع في الشهور والسنوات القادمة.