عرض تقسيط كيا سبورتاج 2020 من عبداللطيف جميل للتمويل

الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من شركة عبداللطيف جميل للتمويل، وتمتع بالحصول على سيارات كيا 2020 بالتمويل من خلال عروض التأجير التمويلي، التي تقدمها لك “شركة عبداللطيف جميل المتحدة للتمويل عبر شبكة فروعهم المنتشرة في أرجاء المملكة. السيارة المشمولة في العرض: كيا سبورتاج LX موديل 2020: القسط الشهري: 1,798 ريال Advertisements مميزات العرض: ندفع عنك المصاريف الإدارية

ندفع عنك الإيجار الشهري الأول والمحتسب على اساس 60 شهر على حسب العرض

بدون دفعة أولى*

بدون كفيل*

معتمد من الهيئة الشرعیة. الشروط والأحكام: هذا العرض لمدة محدودة أو حتى نفاذ الكمية، ينتهى فى 31 اكتوبر 2019.

صور السيارات الموجودة بالأعلى هي صور تعبيرية وقد تكون غير مطابقة لجميع الفئات.

هذا العرض التمويلي سار على موديلات محددة من السيارات.

ا لايجار الشهري لا يشمل قيمة الضريبة المضافة.

تختلف الدفعات الشهرية باختلاف مواصفات و موديلات السيارة المختارة, تحسب المصاريف الإدارية على أساس 1% من مبلغ التمويل و بحد أقصى 5000 ريال للسيارة الواحدة .هناك دفعة تملك متبقية في نهاية العقد.

يحق للشركة تعديل العرض او إلغائها في اي وقت دون إعلان مسبق

بدون دفعة أولى في حالة كانت الدفعة الشهرية تغطي 33% من الراتب الشهري.

بدون كفيل عند تطابق الشروط.

إمكانية إعادة تمويل الدفعه الأخيرة.

تطبق الشروط والأحكام صورة العرض:

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