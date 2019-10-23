“بالفيديو” مرسيدس توضح كيف تطورت اختبارات أمان سياراتها خلال 60 عاماً

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت صانعة السيارات العملاقة الألمانية مرسيدس بنز عن مقطع فيديو عبر قناتها الرسمية بموقع “يوتيوب” يرصد مراحل تطور اختبارات وسائل الأمان في طرازاتها المختلفة على مدار 60 عامًا.



وذكرت مرسيدس أنه تم إجراء نحو 14 ألف تجربة تصادم على سياراتها منذ عام 1959 وحتى 2016، بينما وصل عدد اختبارات الأمان خلال السنوات الثلاث الأخيرة إلى 900 اختبار، بالإضافة إلى 1700 اختبار آخر عن طريق المؤسسة التكنولوجية لسلامة السيارات TFS.

وأوضح الخبراء مدى أهمية اختبارات وسائل الأمان بالسيارات، والتي تجريها الشركات والمؤسسات المتخصصة في التقييم، في الحد من تأثير حوادث السير القاتلة.



وأكدت الشركة الألمانية على أنه خلال العام الجاري 2019 استطاعت 4 طرازات تحمل علامة مرسيدس بنز التجارية أن تحصل على العلامة الكاملة (5 نجوم) في اختبارات التصادم التي يجريها البرنامج الأوروبي لتقييم وسائل الأمان بالسيارات الجديدة Euro NCAP.

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كما تفوقت عدد من طرازات سيارات مرسيدس بنز في اختبارات الأمان التي يجريها معهد تأمين السلامة على الطرق السريعة الأمريكية، وحصلت على تقييم TOP SAFETY PICK وTOP SAFETY PICK+.

الجدير بالذكر فإن جميع شركات السيارات العالمية حالياً تتسابق لتطوير أنظمة السلامة والأمان بسياراتها، حيث باتت تلك الأنظمة من أبرز العوامل التي تساعد في بيع السيارات، بل وأصبحت معظم الدول تشترط مواصفات قياسية محددة في السيارات الجديدة لقبول طرحها بأسواقها.