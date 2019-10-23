الأردن يوافق على إتمام صفقة استحواذ " أوبر" على "كريم"

كتب: باسل الحلواني
وافق الدكتور طارق محمد حموري، وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني، على إتمام عملية استحواذ أوبر لشركة كريم والتي ما زالت قيد التنفيذ، وذلك بعد أن قامت مديرية المنافسة بالوزارة بإجراء الدراسة اللازمة.
وتسعى أوبر وكريم إلى إتمام الصفقة، من منطلق إضافة قيمة أكبر لكل من الركاب والسائقين في سوق شديد المنافسة يوجد به عدد من البدائل بما في ذلك النقل التشاركي، سيارات الأجرة، السيارات الشخصية، الحافلات (ميني باص)، والنقل العام، وهي خيارات متاحة للمستهلكين للاختيار بينها.
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