الأردن يوافق على إتمام صفقة استحواذ " أوبر" على "كريم"

كتب: باسل الحلواني

وافق الدكتور طارق محمد حموري، وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني، على إتمام عملية استحواذ أوبر لشركة كريم والتي ما زالت قيد التنفيذ، وذلك بعد أن قامت مديرية المنافسة بالوزارة بإجراء الدراسة اللازمة.

وقال المتحدث الرسمي باسم أوبر، في بيان صحفي:”نرحب بقرار وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني، والذي ينص على عدم ممانعة الوزارة من إتمام صفقة استحواذ أوبر على شركة كريم وذلك بعد مراجعة تقرير مديرية المنافسة لدى الوزارة، الأمر الذي يؤدي إلى توحيد جهود أوبر وكريم إلى تقديم خدمات وفوائد استثنائية لكل من الركاب، السائقين، والمدن في هذه المنطقة من العالم التي تتسم بالتطورات السريعة".

وتسعى أوبر وكريم إلى إتمام الصفقة، من منطلق إضافة قيمة أكبر لكل من الركاب والسائقين في سوق شديد المنافسة يوجد به عدد من البدائل بما في ذلك النقل التشاركي، سيارات الأجرة، السيارات الشخصية، الحافلات (ميني باص)، والنقل العام، وهي خيارات متاحة للمستهلكين للاختيار بينها.