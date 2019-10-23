هيونداي تكشف عن إصدارات نيكسو وسوناتا هايبرد التي كسرت الأرقام القياسية للسرعة في فئتهم

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت هيونداي أنها حاولت كسر الأرقام القياسية للسرعة بموديلات نيكسو الهيدروجينية وسوناتا الهجينة في سبتمبر الماضي مع تعديلهم بالشكل المناسب.

نيكسو حاولت تحقيق أعلى رقم قياسي للسرعة لسيارة هيدروجينية، لتسجل 170.484 كم\س، مع تعديل الجسد الخارجي بشكل خفيف لتحسين الأداء الايروديناميكي وتزويد السيارة بعدد من أنظمة السلامة الضرورية مثل قفص حماية من الانقلاب ونظام لإطفاء الحرائق.

سوناتا هايبرد أيضاً حاولت تحقيق اعلى رقم قياسي للسرعة لسيارة هجينة في فئتها بـ 265.009 كم\س مع تعديلات شاملة للسيارة والمحرك ونظام التعليق والكبح، مع إضافة جنوط سباقات.

والآن كشفت هيونداي عن السيارتين اللتي قامتا بمحاولات السرعة القياسية، مع انتظار التحقق الرسمي من أرقام السرعة.