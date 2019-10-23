ميتسوبيشي Mi-Tech هي SUV اختبارية بدون أبواب ولا سقف

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الخليج ٣٦٥ نت – ميتسوبيشي تشتهر بسياراتها الـ SUV الاختبارية في معارض السيارات والآن كشفت الشركة عن Mi-Tech الاختبارية في طوكيو بتصميم مثير للجدل ومولد طاقة معقد جداً.
وتأتي السيارة بمقدمة “الدرع الديناميكي” الجريئة لميتسوبيشي والمحاطة بمصابيح أمامية على شكل T وأقواس عجلات مربعة عملاقة مع عدم وجود أبواب ولا سقف.
الداخلية مبسطة إلى حد كبير مع تخلي ميتسوبيشي عن معظم الأزرار والمفاتيح التقليدية، كما أن السيارة لا تحتوي حتى على شاشة معلومات ترفيهية تقليدية على الكونسول الأوسط وكل المتوفر هو لوحة عدادات رقمية وشاشة عرض رأسية عملاقة تعتمد على تقنية الواقع المعزز.
وتعتمد Mi-Tech على محرك توربيني بدلاً من المحركات البترولية التقليدية بـ “قوة كبيرة مقارنة بحجمه ووزنه” ويمكن تزويده بالديزل أو الكيروسين او الكحول، وهذا المحرك هو جزء من نظام هجين بالقابس، ويعمل كل هذا بشكل معقد مع نظام الدفع الرباعي للسيارة.
لا توجد خطط لطرح موديل إنتاجي من Mi-Tech ولكن ميتسوبيشي صرحت أن التقنيات الهجينة في السيارة سيتم تطبيقها في موديلات الـ SUV القادمة بداية من 2022.
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