لكزس LF-30 الاختبارية تكشف نفسها بداخلية من المستقبل وتصميم خارجي فريد

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت لكزس عن LF-30 الاختبارية والتي تمهد للجيل القادم من الموديلات الكهربائية للعلامة الفاخرة، وتتميز السيارة عن معظم الموديلات الكهربائية الأخرى بوضع موتورات كهربائية داخل العجلات في جميع الأركان الأربعة لتوليد قوة إجمالية 536 حصان.

استخدام الموتورات داخل العجلات يوفر تحكم وتوجيه ممتاز، وبالإمكان قيادة السيارة بالدفع الأمامي أو الرباعي أو الخلفي بناءً على ظروف القيادة.

وتتخيل LF-30 عالماً بدون كابلات شحن سميكة، حيث تعتمد السيارة على تقنية الشحن اللاسلكي، مع نظام قيادة ذاتية متطور كذلك يسمح بركن السيارة لنفسها واستدعائها بشكل ذاتي ضمن مزايا أخرى.

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ولأن الموتورات الكهربائية الصغيرة كلها موضوعة داخل العجلات، فقد سمح ذلك للمصممين بتشكيل جسد السيارة بشكل حر، حيث نرى قمة زجاجية ممتدة من العجلات الأمامية إلى غطاء صندوق الأمتعة الخلفي، مع تغيير شكل الشبك الأمامي المغزلي المعروف للكزس ووضع أقواس عجلات كبيرة.

الداخلية تتمتع بتصميم مستقبلي بمقاعد مشابهة لمقاعد الدرجة الأولى في الطائرات، كما أنها مزودة بتقنية “العضلات الصناعية”، والتي تسمح بتغيير سطح المقاعد لتناسب جسد الراكب وتحتويه.