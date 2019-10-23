نيسان اريا الاختبارية تكشف نفسها لتمهد لـ “عصر جديد للعلامة”

الخليج ٣٦٥ نت – أزاحت نيسان الستار عن سيارة اريا الاختبارية، والتي “ستمهد لعصر جديد لنيسان” حسب تصريح الشركة، وهو بالفعل ما نلاحظه في التصميم الفريد من نوعه للسيارة والمستوحى من IMx الاختبارية التي تم تدشينها في معرض طوكيو للسيارات 2017.

في الأمام نرى “درع” أمامي جديد عوضاً عن شبكة التهوية التي نراها عادةً في السيارات البترولية والديزل، مع جنوط 21 إنش وتصميم خلفي مختلف أيضاً عن سيارات الـ SUV التقليدية.

السيارة كهربائية بالطبع، وقد صرح نائب رئيس نيسان الفونسو البايسا: “الخارجية تجمع بشكل بارع بين الجمال الديناميكي والإبداع التقني.. بينما الأبعاد تشير إلى كل ما هو ممكن مع منصة نيسان الكهربائية بالكامل”.

نيسان لم تكشف عن مواصفات مولد الطاقة الكهربائي، لتكتفي بالقول أن السيارة تعتمد على موتورين كهربائيين في الأمام وموتور كهربائي واحد في الخلف، كما أن السيارة مزودة بنظام ProPilot 2.0 للقيادة النصف الذاتية بدون وضع اليد على المقود في بعض الطرق السريعة.