كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مرسيدس تعمل على اختبار AMG GT R Black Series باحترافية (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعمل شركة مرسيدس الألمانية على اختبار سيارتها الجديدة "AMG GT R Black Series" باحترافية عالية، حيث استخدمت مرسيدس أحدث أجهزة التسجيل والقياس أثناء اختبار السيارة التي ظهرت في فيديو مسرب جديد.

وتعمل أحدث أجهزة التسجيل والقياس على توفير أداء عالي للسيارة، وتستخدم سيارة AMG GT R Black Series نسخة محسنة من محرك AMG سعة 4.0 لتر بقوة تفوق 700 حصان، حسب Tobias Moers رئيس مرسيدس AMG الذي قال إن محرك السيارة لن يكون "محرك V8 الاعتيادي من AMG".