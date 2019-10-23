“بالصور” أحد أهم مجمعي السيارات في العالم يعرض موديلاته النادرة للبيع

الخليج ٣٦٥ نت – مايكل فوكس هو واحد من أهم مجمعي السيارات النادرة في العالم من كل نوع وعمر يمكن تخيله، ولكنه قرر بيع جزء من مجموعته المدهشة مؤخراً.

من مجموعة رجل الأعمال الأمريكي نرى مكلارين 720S موديل 2018 ورولزرويس فانتوم بلون بنفسجي للسيارتين، مع مكلارين سينا، وهي أول سينا تصل لأمريكا مع جسد من ألياف الكربون وطلاء أخضر خاص.

كما توجد في مجموعته المعروضة للبيع بورش 918 سبايدر وأخرى 911 R بيضاء، مع عدة سيارات فيراري سبايدر 488 وأخرى F430 سبايدر، ومرسيدس SLS AMG، مع إصدار الذكرى الأربعين لمرسيدس AMG CL65 وبي ام دبليو M5 الإصدار الأول، وكاديلاك 70 Fleetwood كشف موديل 1936.

حتى مع بيع كل هذه السيارات سيظل مع فوكس أكثر من 100 سيارة في مرآبه الضخم فلن يخسر الكثير.