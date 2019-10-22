تعرف على العلامة التجارية الأكثر مبيعاً في سوق السيارات الأوروبية

كتب: باسل الحلواني

كشفت البيانات الصادرة عن وكالة فوكاس تو موف الأمريكية المتخصصة في أبحاث أسواق السيارات العالمية، عن العلامة الأكثر مبيعاً في السوق الأوروبية خلال الـ9 أشهر الأولى من العام الجاري.

وبحسب الوكالة الأمريكية فإن مجموعة "فولكس فاجن" الألمانية للسيارات،

حصدت نصيب الأسد من سوق الاتحاد الأوروبي خلال الفترة المذكورة بواقع 24.3% وهي نفس حصتها خلال الفترة نفسها من العام الماضي لتظل الشركة الأولى من حيث الحصة السوقية في أوروبا.، حيث احتلت ثلاث من سياراتها مراكز متقدمة بقائمة الأكثر مبيعًا، في مقدمتها فولكس فاجن جولف التي احتلت المركز الأول بمبيعات بلغت 346.260 وحدة متراجعة بنسبة 12.0% مقارنة بمبيعاتها في 2018.

جدير بالذكر أن إجمالي مبيعات السيارات في الاتحاد الأوروبي خلال الأشهر الـ9 الأولى من 2019، بلغ أقل من 11.8 مليون سيارة.

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