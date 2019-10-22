6 نصائح مهمة لقيادة آمنة أثناء الأمطار

كتب: باسل الحلواني تعرضت معظم أنحاء البلاد لموجة طقس سيئة، وسط توقعات باستمرار سقوط الأمطار، ما يتطلب توخي الحذر عند قيادة السيارات في هذه الأجواء.. "سيارات الوفد"، تقدم 6 نصائح لقائدي المركبات تجنباً لوقوع حوادث الطرق: لقائدي المركبات تجنباً لوقوع حوادث الطرق: - التأكد من سلامة المساحات قبل التحرك بالسيارة - ترك مسافة أمان بين سيارتك والسيارة التي أمامك أمامك - تجنب الاستخدام المفاجئ للفرامل Advertisements - السير بسرعات منخفضة لتجنب انزلاق السيارة - بالنسبة للسيارات المكيفة، ينصح بإغلاق النوافذ، وتشغيل التكييف بدرجة حرارة مناسبة مع درجة الحرارة الخارجية، منعاً لتشكل البخار داخل السيارة. - عدم تخطي السيارات إلا في حالة الضرورة

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