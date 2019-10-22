فورد ترولر T4 موديل 2020 تنطلق بتحديثات جديدة

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت فورد عن ترولر T4 موديل 2020 للطرق الوعرة في البرازيل (توفر هناك حصرياً) بتحديثات حمالية جديدة، مثل ألوان إضافية للخارجية والداخلية وجنوط جديد.

في الخارج حصل السيارة المعتمدة على رينجر على لون رمادي غامق جديد للشبك الأمامي والمصدات وزخرفات الرفارف وأغطية المرايا بشكل متباين وأنيق مع ألوان الجسد الخارجية الستة المتوفرة، مع جنوط 17 إنش أسود.

ونرى اللون الرمادي الغامق في الداخلية كذلك على لوحة العدادات والكونسول الأوسط، وتشمل مزايا السيارة الداخلية مكيف هواء بمنطقتين وشاشة 6.75 إنش للمعلومات الترفيهية بتطبيقات اندرويد اوتو وابل كاربلاي ونوافذ ومرايا كهربائية وداخلية مقاومة للماء.

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وتستمر السيارة في الاعتماد على محرك تيربو ديزل سعة 3.2 لتر بخمسة سلندر بقوة 200 حصان وعزم دوران 470 نيوتن.متر، متصل بجير يدوي بست سرعات ونظام دفع رباعي، مع إمكانات قوية للتعامل مع الطرق الوعرة مثل قفل تفاضلي خلفي وإطارات مناسبة لمختلف أنواع التضاريس وقصبة لإدخال الهواء للمقصورة أسفل المياه ومصابيح LED مغلقة جيداً ومقاومة للماء.

وسيبدأ سعر فورد ترولر T4 موديل 2020 من 34,130 دولار تقريباً، ما يعادل 127,000 ريال.