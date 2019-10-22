تسريب مواصفات جينيسيس GV80 قبل تدشينها

الخليج ٣٦٥ نت – تسربت مواصفات أول SUV من جينيسيس باسم GV80، والتي نعلم الآن أنها ستنطلق في نوفمبر في كوريا الجنوبية ولاحقاً للأسواق العالمية، وبالنسبة لمولدات الطاقة فتشمل محرك تيربو 2.5 لتر بقوة 304 حصان وآخر تيربو سعة 3.5 لتر بقوة 380 حصان، كما سنرى محرك V6 ديزل سعة 3.0 لتر بقوة 278 حصان.

كما نعلم أن أبعاد السيارة هي 4,945 مليمتر للطول و1,975 مليمتر للعرض و1,715 مليمتر للارتفاع.. وتسعى جينيسيس بقوة لإنهاء تطوير عدة موديلات كروس اوفر جديدة لملء مجالها المقتصر على السيدان حالياً، والذي لم يحقق لها مبيعات قوية حتى الآن عالمياً رغم التقييمات المرتفعة.

وقد كشفت صور تجسسية في الماضي ان GV80 ستأتي بمصابيح أمامية LED رباعية، كما من المتوقع أن تحصل السيارة على نسخة هجينة من نوع ما، ولكن ليس من المتوقع طرح نسخة كهربائية بالكامل.

وبالنسبة للـ SUV الثانية من العلامة، والمسماة GV70 فقد ظهرت صور تجسسية لها بالفعل أثناء اختبارها، وهي موديل أصغر من GV80 وستنطلق بعدها بعدة أشهر في الأسواق، أما الـ SUV الثالثة فلن نراها قبل 2021.