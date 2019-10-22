نيسان تيتان XD 2020 تكشف نفسها رسمياً

الخليج ٣٦٥ نت – بعد كشفها عن تيتان 2020 الشهر الماضي، قامت نيسان اليوم بالكشف عن تيتان XD، وهو إصدار مخصص للأعمال الشاقة، يحتوي على إطار كامل الطول مقوى ومعزز بشكل كبير، أطول من الإطار المستخدم في تيتان القياسية بـ 381 مم، ما يسمح لتيتان XD بالحصول على صندوق خلفي بطول 1,981 مم، وبالحديث عن الصندوق الخلفي، فهناك خيار واحد فقط للسيارة، حيث لن يتم تقديمها إلا كطراز بغمارتين ونظام دفع كلي، ومع ذلك، ستتوفر بخمسة فئات متقاربة وهي S وSV وPRO-4X وSL وPlatinum Reserve.

في البداية، فيما يتعلق بالتصميم، تأتي تيتان XD 2020 بشبك أمامي معاد تصميمه يحيط به مصابيح أمامية LED ومصابيح نهارية LED، وتحتوي البيك اب أيضاً على مصد أمامي جديد وجنوط معدلة وباب خلفي منقح، وتتضمن التحديثات الأخرى مصابيح خلفية جديدة ومصابيح ضباب LED اختيارية، ومن الخلف، يمتلك الصندوق الخلفي بعض المزايا الجديرة بالذكر، فعلى الرغم من انه لا يتكون من ألياف الكربون، إلا أنه به مصابيح LED، ومزايا أخرى عديدة.

وبالإنتقال إلى المقصورة، سنلاحظ انها تشبه إلى حد كبير تيتان القياسية، حيث سيجد السائق مقاعد زيرو جرافيتي وشاشة عرض معلومات للسائق مقاس 7 بوصة ونظام حامل/شحن الهاتف الذكي الجديد، كما تم تجهيزها أيضاً بمقبض مساعدة إضافي ومساحات تخزين أكبر، وستتوفر مجموعة متنوعة من الأشياء الاختيارية، بما في ذلك نظام معلومات ترفيهي قياس 9 بوصة متوافق مع اندرويد اوتو وآبل كاربلاي، ويمكن للمشترين أيضاً طلب نظام صوت فندر المكون من 12 مكبر صوت، بالإضافة إلى فتحة سقف بانورامية مزدوجة جديدة تعد واحدة من الأكبر في هذا القطاع.

وفيما يتعلق بالقوة، فمنذ إيقاف استخدام محرك الديزل لموديل عام 2020، يتم توليد القوة من خلال محرك V8 سعة 5.6 لتر يولد قوة 400 حصان وعزم دوران قدره 559 نيوتن.متر، يتصل بناقل حركة أوتوماتيكي جديد بتسع سرعات، يحل محل ناقل الحركة السابق ذي السبع سرعات، وتقول نيسان أن ناقل الحركة الجديد يتيح تسارع أكثر سلاسة وسرعة، بالإضافة إلى توفير الطاقة عند بدء التشغيل والتسارع، وكما ذكرنا سابقاً، فإن تيتان XD تتوفر بشكل حصري مع نظام دفع كلي، وتأتي أيضاً مع مساعد صعود التل، ونظام القفل التفاضلي محدود الانزلاق ومقياس طرق وعرة محسن، ويمكن للمشترين الذين يتطلعون إلى شراء بيك آب أفضل للطرق الوعرة اختيار إصدار PRO-4X من البيك آب لما تحتويه من مزايا تعزز من قابليتها للقيادة على الطرق الوعرة.

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لم تكشف نيسان عن تفاصيل تصنيفات السحب، لكنها قالت إن تيتان XD لديها قوة سحب كبيرة، مبررة عدم ذكرها للأرقام بأنها ستقدم البيك اب مع مجموعة متنوعة من مستويات السحب، كما ذكرت أنه يمكن للعملاء الحصول على شاشة للرؤية الخلفية، ونظام رؤية محيطي يتيح للسائق مشاهدة سيارته والمناطق المحيطة بها، كما يتوفر نظام Trailer Light Check الذي يسمح للمالكين بالتحقق من أن مصابيح شاحنتهم تعمل باستخدام مفتاح فوب الخاص بهم.

وبالتحدث عن التقنيات المتطورة، فالجدير بالذكر أن جميع طرازات XD ستأتي مجهزة بمجموعة Nissan Safety Shield 360 لمساعدة السائق، والتي تشتمل على نظام كبح أوتوماتيكي لحالات الطوارئ مع الكشف عن المشاة، ونظام تحذير النقاط العمياء، ونظام تنبيه حركة المرور الخلفية، ونظام تحذير مغادرة المسار، ومساعد الحزم العالية، والكبح الأوتوماتيكي الخلفي، في حين سيبدأ بيع نيسان تيتان XD 2020 في أوائل عام 2020، وسيتم الكشف عن الأسعار قريباً.