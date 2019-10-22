سيارة نيسان فورمولا E الجديدة تصميمها مستوحى من ملابس الكيمونو اليابانية

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت نيسان النقاب عن سيارة فورمولا E جديدة باللون الأحمر والأسود والأبيض مستوحى من ملابس الكيمونو التقليدية التي كانت جزءً من التقاليد اليابانية لمئات السنين، عشية معرض طوكيو للسيارات 2019 في يوكوهاما باليابان اليوم، على أن يقودها متسابقو فريق نيسان إي دامس، سيباستيان بويمي وأوليفر رولاند، في الموسم السادس للفورمولا E، لتحل محل السيارة ذات اللون الفضي والأسود السابق، لتصبح أحدث سيارات السباق بالشركة، ليف نيسمو RC، وهي نسخة عريضة بأداء عالي من ليف الهاتشباك الكهربائية.

والجدير بالذكر أنه في الموسم الماضي، أنهى فريق نيسان إي دامس بطولة فورمولا E في المركز الثاني، وكان هذا هو الموسم الثاني لنيسان على حلبات الفورمولا E بعد أن تولت مسؤولية فريق إي دامس من شركائها في التحالف في رينو، وفاز فريق إي دامس التابع للشركة الفرنسية بأول ثلاثة بطولات فورمولا E على التوالي.

يذكر انه في العام الماضي، كانت سيارة نيسان المشاركة في فورمولا E تعمل بمحركين، إلا أن الاتحاد الدولي للسيارات قال في يونيو الماضي أنه سيتم حظر استخدام السيارات ذات المحركين في نهاية الموسم، ويمثل هذا الإعلان مشكلة كبيرة ومكلفة لفريق نيسان، ووفقاً للتقارير فإن الاتحاد الدولي قام بإقرار هذا القانون من أجل تقليل التكاليف، وكانت نيسان هي الشركة الوحيدة التي تأثرت بهذا الحظر بشكل سلبي.

وفي الختام، سينطلق الموسم السادس للفورمولا E الكهربائية هذا الخريف، وسيشمل فرقاً جديدة مثل مرسيدس بنز وبورشه، وسيتألف من 14 حدثاً في 12 مدينة في القارات الخمس، مع مدن شهيرة مثل مكسيكو سيتي وروما وسيول وجاكرتا ونيويورك ولندن، في حين ستنطلق الجولة الأولى في 22 نوفمبر في الدرعية بالمملكة العربية السعودية.