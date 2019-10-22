نصائح مهمة لتجنب حوادث السير وقواعد القيادة الآمنة خلال الطقس السيئ

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تتعرض البلاد لموجة من الطقس السئ مصحوبه بسقوط الأمطار الرعدية والسيول على بعض المناطق، وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية، عدة بيانات، محذرة المواطنين من برودة الجو والرياح والأستمرار في انخفاض درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع الجاري، ونصحت الهيئة السائقين بتوخي الحذر والقيادة بهدوء خاصة على الطرق السريعة لتجنب الحوادث والتحكم في عجلة القيادة من الانزلاق في الأمطار، و مراعاة وجود شبورة كثيفة في الصباح الباكر تؤدي إلى انعدام الرؤية.

وحرصًا من بوابة "الخليج 365" الإلكترونية على توفير كافة المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، نقدم لكم بعض النصائح المهمة لتجنب حوادث السير، فضلًا عن قواعد القيادة الآمنة خلال الطقس السيئ.

جاهزية المركبة قبل الإنطلاق

- تأكد من سلامة سيارتك قبل بدء القيادة، والاطمئنان على صلاحية الفرامل و كذلك زيت الفرامل ففى الطقس الممطر لابد أن تكون الفرامل بحالة جيدة لتلافى خطر إنزلاق المركبة بسبب الأرض المبلله.

- مراقبة ضغط الهواء في الإطارات الأربعة للمركبة، والأطمئنان على صلاحية الإطار الاحتياطي "الاستبن".

- مساحات الزجاج من الاشياء التي لا يمكن الاستغناء عنها أثناء سقوط الأمطار.

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- التاكد من كفاءة بطارية السيارة، حيث إن برودة الجو قد تأثر سلبًا عليها.

قواعد القيادة

الالتزام بالسرعات المقررة من قبل هيئة الطرق والمرور، فالمجازفة في مثل هذه الأجواء السيئة قد تعرضك ومن معك للخطر.

احرص على ترك مسافة كافية بينك و بين المركبة التى تسبقك، و راعى عند الوقوف أن احتكاك الإطار بالأرض يكون أضعف فى حالة إذا كانت الأرض غير جافة بسبب الأمطار.

استخدم الإشارة عند الإتجاه يمين او يسار، و كذلك إشارة الإنتظار.

الابتعاد عن الطرق التي تتجمع بها البرك المائية، فكفاءة سيارتك قد لا تسعفك فى التعامل فيها.