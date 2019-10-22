سكودا اوكتافيا 2020 تظهر بوضوح على الإنترنت

الخليج ٣٦٥ نت – نعلم الآن يقيناً أن الكشف الرسمي عن سكودا أوكتافيا الجديدة كلياً سيكون في 11 نوفمبر، ومؤخراً ظهرت صورة على الإنترنت يُزعم أنها للطراز الجديد، حيث نُشرت بواسطة منتدى Skoda Home من جمهورية التشيك، وتبدو رسمية لأوكتافيا 2020 إلى حد كبير، وإذا كانت هذه هي السيارة الجديدة فهي تستحق عناء الانتظار بلا شك.

يبدو أن التصميم يتناسب مع الرسومات التي كشفت عنها سكودا الأسبوع الماضي، خاصة فيما يتعلق بالواجهة الأمامية، ولكن كما اعتدنا من الرسومات التخطيطية فإن الصورة الواقعية تبدو أقل إثارة، إلا أنها تُظهر تصميماً محسناً بشكل كبير عن الجيل الثالث الحالي، وتستعير سكودا الجديدة بعض إشارات تصميمها من سوبرب حيث حصلت على الخط الحزامي لها، في حين كانت سكالا مصدر إلهام لمصابيحها الأمامية الثلاثية، إلا أنها تبدو أفضل بكثير في أوكتافيا 2020.

وعلى الرغم من أننا لا نمتلك صورة للواجهة الخلفية، إلا أن تصميمها يجب أن يكون مشابهاً للرسومات الرسمية، على الأقل فيما يتعلق بشكل المصابيح الخلفية، وكما هو الحال مع فولكس فاجن جولف Mk8 الجديدة كلياً والتي سيتم الكشف عنها في 24 أكتوبر الجاري، سيتم دعم الجيل الرابع من أوكتافيا بنسخة محدثة من منصة MQB.

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ستُمكن هذه المنصة السيارة من استخدام محركات هجينة معتدلة وهجينة بالقابس، وستأتي السيارة إما بمحرك بنزين توربو رباعي الأسطوانات بسعة 1.0 لتر و1.5 لتر، أو محركات ديزل توربو بسعة 1.6 لتر و2.0 لتر، والطرز الأعلى ستحصل على نظام دفع كلي.

ستستمر ترقيات أوكتافيا 2020 إلى الداخل، حيث ستحصل على أحدث الأنظمة الترفيهية والمساعدة في القيادة، وسيستمر الطراز في توفير إصدارات ليفتباك بخمسة أبواب وواجن، مع وجود إصدارات RS وسكوت أيضاً.