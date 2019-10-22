كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "لتفادي مخاطر الحوادث".. نصائح مهمة بشأن تحذيرات الأرصاد الجوية من طقس اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا جديدًا، محذرة المواطنين من برودة الطقس والرياح التي قد تُصاحبها سقوط أمطار خلال اليوم الثلاثاء الموافق 22/10/2019، مؤكدة أن طقس اليوم سيء مع الأستمرار في انخفاض درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع الجاري، وحرصًا من بوابة "الخليج 365" الإلكترونية على توفير كافة المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، نقدم لكم اليوم بعض النصائح الهامة لقيادة آمنة أثناء هطول الأمطار وتفادي مخاطر الحوادث خلال موجة الطقس السئ.

نصائح مهمة بشأن تحذيرات الأرصاد الجوية من طقس اليوم

1- مسافة كافية

يجب ترك مسافة كافية بينك وبين السيارة التي أمامك حتى تتفادى أي تصادمات مفاجئة.

2- استخدام الفرامل بحرص

الحرص عند استخدام الفرامل لأن الأرض الزلقة بفعل الماء تقلل من معامل الاحتكاك مع الإطارات وهو ما ينعكس بالسلب على فاعلية الفرامل.

3- السير وسط الطريق

عادة ما يفضل السير في وسط الطريق لأن تجمعات المياه والأوحال تكون أقل.

Advertisements

4- السيارة الأمامية دليلك

في حالة انعدام الرؤية حاول أن تتلمس الطريق من خلال اتباع السيارات التي تسير أمامك مع الأخذ في الإعتبار ترك مسافة كافية بينك وبين السيارة التي أمامك.

5- السرعة المقررة

يجب الالتزام بالسرعات المقررة من قبل هيئة الطرق والمرور، فالمجازفة في مثل هذه الأجواء السيئة قد تعرضك ومن معك للخطر.

6- كفاءة السيارة

يجب التأكد من كفاءة محرك السيارة وسلامة دوائرها الكهربية، فضلًا عن مساحات الزجاج والفرامل قبل استقلال السيارة.

7- نوافذ السيارة

يجب فتح النوافذ ولو قليلاً أو الاستعانة بفتحات التهوية لتجديد الهواء داخل السيارة، لمنع تكثف البخار على زجاج السيارة مما يؤدي إلى حجب الرؤية.

أكدت الأرصاد الجوية في بيان لها أن الطقس اليوم به العديد من المفاجآت، وتتعرض مناطق عدة لسيول وأمطار رعدية، مُحذرة السائقين بتوخي الحذر والقيادة بأمان وخاصة على الطرق التي تكثر بها الشبورة المائية، تجنبا للحوادث... للمزيد اضغط هنــــــــــا