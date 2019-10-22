نيسان موتور إيجيبت تنظم الاجتماع السنوي للموزعين المعتمدين 2019

كتب: باسل الحلواني

نظمت نيسان موتور إيجيبت الاجتماع السنوي للموزعين يومي 16 و17 أكتوبر، بأحد فنادق العين السخنة، حيث تحرص الشركة على الالتقاء بكافة شركاء النجاح في مصر كل عام من أجل مناقشة أهداف الشركة وخططها ورؤيتها للسوق المصري، حيث يعتبر هذا الاجتماع السنوي فرصة فريدة لتناول كافة الأمور المتعلقة بالموزعين، بالإضافة الى تكريم عدد منهم نظراً للنتائج المتميزة التي حققوها خلال عام 2018.

وحضر الاجتماع لفيف من كبار مسئولي نيسان موتور إيجيبت في القطاعات المختلفة التي يرتبط عملها بشبكة الموزعين المعتمدين ، وفي مقدمتهم السيد مايك ويتفيلد رئيس مجلس إدارة نيسان

موتور إيجيبت والعضو المنتدب للشركة والمديرين والرؤساء التنفيذيين لكافة موزعي نيسان ومراكز الخدمة المعتمدة في مصر.

وبهذه المناسبة، قال مايك وايتفيلد رئيس مجلس إدارة نيسان

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موتور إيجيبت والعضو المنتدب للشركة: " نهدف بالتعاون مع شركاء النجاح من الموزعين ومراكز الخدمة المعتمدة إلى العمل على الارتقاء بكافة الخدمات التي نقدمها لقطاع واسع من عملاء نيسان في مصر".

ويعتبر اجتماع الموزعين المعتمدين السنوي أحد أهم الفاعليات التي تقوم نيسان موتور إيجيبت بتنظيمها على نحو رسمي

كل عام، حيث تحرص الشركة على معرفة وجهات نظر الموزعين بالنسبة لاحتياجات العملاء، حتى تتمكن الشركة الاستمرار في تقديم أعلى مستوى من الخدمات في السوق المصري.

وتناولت اجتماعات نيسان موتور إيجيبت مع الموزعين المعتمدين خطط الشركة لتقديم موديلات وطرازات جديدة على المستوى العالمي والمحلي كما تم الإعلان عن مفاجأة جديدة سوف يتم طرحها رسميا في السوق المصريةفي مطلع شهر نوفمبر ، هذا بجانب استراتيجيات الشركة للتعامل مع متغيرات وتحديات السوق المصري الذي مازال يملك العديد من الفرص للنمو والازدهار، حيث تسعى نيسان لكي تصبح العلامة التجارية رقم 1 في السوق المصري ، مع الحفاظ على الريادة التي تحققت في فئة السيارات الملاكي، حيث تربعت نيسان على قمة مبيعات السيارات الملاكي وفق آخر تقرير صادر من "أميك" لشهر أغسطس.