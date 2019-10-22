إليك صور أقدم سيارتين في السعودية

الخليج ٣٦٥ نت – نشر “عبدالله العمراني” الباحث في مجال التاريخ بالمملكة، صوراً قديمة تعود إلى العشرينيات من القرن الماضي لأول سيارتين يدخلان السعودية قبل 89 عام في مدينة العلا، إذ تم صرف السيارتين بأوامر مؤسسة السعودية لـ”العلا وتبوك” في عام 1351 هجرياً.

مواصفات السيارتين

السيارتين من نوع فورد موديل 1931، وتأتي السيارة الأولي باسم Phaeton وهي سيارة رباعية الركاب ومكشوفة مع سقف قابل للطي، أما الثانية هي سيارة لوري نقل تعود الي عصر الأمير ابراهيم النشمي، وكانت تُستخدم لنقل الأوراق التي تخص إمارة العلا.

Advertisements

يُذكر أن السيارتين صمدتا في وجه كل ما تعرضتا له من أجواء صعبة للغاية طوال تلك السنين، وهما لايزالان موجودان في محافظة العلا، وذلك حسب ما صرّح به الباحث.