هيئة الاستثمار تستعرض الفرص الاستثمارية لصناعة السيارات بالمملكة

الخليج ٣٦٥ نت – استعرضت الهيئة العامة للاستثمار الفرص الاستثمارية في صناعة السيارات وقطع الغيار في المملكة أمام الشركات الأوروبية المتخصصة في ذلك، خلال لقاء الهيئة على هامش معرض ومؤتمر معدات السيارات في باريس.

وهذه الاستثمارات تأتي في سياق سلسلة الإصلاحات الاقتصادية الواسعة التي تنفذها المملكة والتي حظيت بشهادة دولية، إذ تقدمت المملكة ثلاث مراتب لتصبح في المرتبة الـ36 عالمياً حسب تقرير التنافسية العالمية الصادر من المنتدى الاقتصادي الدولي؛ جذباً للاستثمارات النوعية إلى السوق السعودية.

وأعلنت الهيئة العامة للاستثمار أخيراً إصدار 291 رخصة استثمار أجنبي خلال الربع الثاني من العام الجاري، أي ما يعادل أكثر من الضعف مقارنة بالفترة نفسها من عام 2018، بالإضافة إلى زيادة نسبتها 103% مقارنة بالربع الأول من عام 2019.

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وشكلت المشاريع المشتركة مع المستثمرين المحليين في الربع الثاني من العام نسبة 32%، وهذا يعكس الإصلاحات الاقتصادية التي أجرتها المملكة خلال الفترة الأخيرة لتمكين القطاع الخاص.

يُذكر أن قطاع التصنيع في المملكة قد شهد زيادة في نسب نمو رخص الاستثمار الأجنبي الصادرة خلال الربع الثاني من العام الجاري في القطاعات المستهدفة جميعاً، إذ تم إصدار 45 رخصة استثمارية في الصناعة والتصنيع.